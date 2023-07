Coruja-das-neves, a Edwiges de 'Harry Potter', agora mora no zoológico de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste mês de julho, o Zoológico de São Paulo terá uma ilustre nova moradora: a coruja-das-neves (Bubo Scandiavus), espécie que inspirou a personagem Edwiges, a fiel companheira do bruxo Harry Potter -que ainda inspira novos restaurantes e até uma sala do Escape 60 recém-inaugurada no Tatuapé

A "casa" da Edwiges na capital paulistana será o bosque Corujas do Mundo, um novo espaço de 882 metros quadrados construído no Zoológico para abrigar um grupo de aves carnívoras, com bicos e garras fortes e visão de longo alcance -as aves de rapina, como as corujas.

Além da Bubo Scandiavus, o novo espaço abrigará ainda a segunda maior espécie de coruja do mundo, a Coruja-Águia (Bubo bubo), a coruja-orelhuda (Asio clamator), a suindara (Tyto furcata), o Mocho Preto (Asio stygius) e também uma das menores espécies brasileiras, a Corujinha-do-mato (Megascops choliba). Leia mais sobre cada uma delas ao final do texto.

Recém-inaugurado, o bosque Corujas do Mundo será uma das atrações da Noite Animal, uma visita após o pôr do sol que permite aos visitantes contemplar as as características biológicas e comportamentais de espécies com hábitos crepusculares ou noturnos, como as onças parda e pintada, leões, leoas e tigres, serpentes, jacarés, corujas, tamanduás, preguiças, porcos selvagens, elefantes, lobos, etc.

Com pontos de mediação educativa com orientações e curiosidades sobre as espécies, neste mês de julho, por ocasião das férias escolares, a Noite Animal está acontecendo duas vezes por semana, às quintas e sábados. O roteiro exige a compra de um ingresso específico, que dá acesso ao zoológico apenas das 18h30 às 22h30.

À venda no site oficial do zoológico, os ingressos para a Noite Animal custam R$99 e podem ser parcelada em até 2 vezes.

SAIBA MAIS SOBRE AS ESPÉCIES DO BOSQUE MUNDO DAS CORUJAS

**Coruja Águia (Eurasian eagle-owl / Búho real)**

Segunda maior espécie de coruja do mundo, o animal é encontrado na Europa e na Ásia. É uma ave carnívora que se alimenta de pequenos mamíferos, répteis, aves e invertebrados.

**Coruja-das-Neves (Snowy owl / Búho del Ártico)**

Classificada como vulnerável na lista mundial de espécies ameaçadas, a personagem que ficou famosa no best seller Harry Potter é naturalmente encontrada na região Ártica. Ela é carnívora e tem sua alimentação composta de peixes, aves e pequenos mamíferos.

**Coruja-Orelhuda (Striped Owl / Búho Gritón)**

Encontrada nas Américas do Norte, Central e do Sul, a ave parece ter orelhas, mas na verdade são tufinhos de penas. Também se alimenta de insetos, aves e mamíferos de pequeno porte.

**Corujinha-do-Mato (Tropical screech - owl / Alilicucú Común)**

Uma das menores espécies de coruja do Mundo, com cerca de 60 centímetros, é encontrada na América Central e do Sul. Suas refeições costumam compostas de pequenos mamíferos, mas principalmente de invertebrados, como gafanhotos, aranhas, escorpiões e mariposas.

**Mocho-Preto (Stygian owl / Lechuza con cuernos)**

Assim como outros rapinantes, tem a dieta composta de insetos, aves e pequenos mamíferos. Pode ser encontrada nas Américas Central e do Sul.

**Coruja Suindara (Barn owl / Lechuza Común)**

Avistada nas três Américas, a Suindara, além do seu papel ecológico nas áreas naturais, comumente auxilia no equilíbrio de cidades, plantações e florestas por realizar, com sua alimentação, o controle de pequenos roedores e invertebrados.