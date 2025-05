Corinthians, Lula, Bárbara Paz e outros celebram Wagner Moura e Kleber Mendonça em Cannes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grandes personalidades do cinema, da televisão e até da política brasileira parabenizaram Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nesta sábado (24). O artista foi eleito o melhor ator na 78ª edição do Festival de Cannes por sua performance em "O Agente Secreto", enquanto o diretor foi laureado com o troféu de melhor direção.

Esta é a primeira vez que um brasileiro vence o prêmio de interpretação masculina na competição principal do festival. Com o reconhecimento, um novo clima de Copa do Mundo se estabeleceu no Brasil, assim como na corrida de "Ainda Estou Aqui" pelo Oscar.

O ator Gabriel Leone, que interpreta um dos vilões no filme, compartilhou uma foto abraçando Moura com a legenda: "O abraço que eu queria dar agora no meu ídolo e amigo do coração. Wag está no lugar que merece estar!".

A atriz Maria Fernanda Cândido parabenizou ator e diretor com postagens no Instagram. "Prêmio merecidíssimo! Grande trabalho de Wagner Moura. Viva o cinema brasileiro!", escreveu a atriz Maria Fernanda Cândido. "Que alegria! Que orgulho! Parabéns diretor, prêmio merecidíssimo!!! Viva o cinema de Recife, viva o cinema brasileiro!!."

"Gigantes! Wagner Moura se torna o primeiro ator brasileiro a vencer o prêmio de atuação masculina no festival de Canne! E Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de direção?. Parabéns, Brasil! Viva o nosso cinema brasileiro!", escreveu o roteirista e dramaturgo Walcyr Carrasco.

"Orgulho absoluto! Viva Kleber Mendonça Filho", escreveu a atriz Alice Braga nos stories do Instagram. Nomes como Dira Paes, Lúcio Mauro Filho, Barbara Paz e Samara Felippo também compartilharam felicitações nos stories.

"Melhor ator em Cannes! Viva Wag!", escreveu o ator Humberto Carrão em uma publicação.

Junto a uma foto de Wagner e Kleber, a atriz, diretora e roteirista Alice Carvalho escreveu: "A grandeza de quem sabe de onde vem. Viva o cinema brasileiro que engrandece nossas esquinas!".

No X, antigo Twitter, o presidente Lula afirmou que hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro e comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. "Os dois prêmios que 'O Agente Secreto' conquistou há pouco no festival de Cannes -melhor diretor e melhor ator- mostram que o cinema de nosso país não deve nada para ninguém. E que seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história."

"Que alegria ver você brilhar cada vez mais, meu irmão!", escreveu Bruno Gagliasso. "O cinema brasileiro só se engrandece com o seu talento e sua coerência artística. Muito feliz por mais essa vitória. Obrigado por ser sempre motivo de orgulho para o nosso país. E 'O Agente Secreto' também trouxe para o Brasil o prêmio de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho. Dupla vitória. Múltiplas alegrias."

A deputada Erika Hilton também parabenizou o Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho. "Me enche de alegria ver o cinema brasileiro tendo o seu merecido reconhecimento e prestígio global", escreveu. "Que isso nos motive, aqui no Brasil, a valorizar e fortalecer o nosso cinema, junto às outras expressões culturais do nosso povo, inclusive por meio de políticas públicas e apoio estatal."

Também deputada, Tabata Amaral adotou um tom de torcida: "É DO BRASIL! O filme 'O Agente Secreto' acaba de fazer história no Festival de Cannes, um dos mais renomados palcos do cinema no mundo! Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho foram os vencedores dos prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor Viva o cinema brasileiro!", publicou no X.

E, por falar em torcida, o Corinthians não ficou de fora da comemoração. "Alô, Wagner Moura! Agora caiu a ficha! O ator brasileiro venceu em Cannes com um papel que simboliza resistência e justiça, no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho - eleito melhor diretor do festival. Dessa luta a gente entende: resistir, vencer ou perder, mas sempre com democracia", publicou o perfil oficial do clube.

No Instagram, a atriz Maeve Jinkings afirmou: "Viva Wag!!! Viva Kleber!!! Viva o cinema brasileiro!"