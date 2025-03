Copacabana Palace recebe chef chileno Rodolfo Guzmán no restaurante Cipriani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef chileno Rodolfo Guzmán, responsável pelo restaurante chileno Boragó -classificado na quinta posição no ranking 50 Best Restaurants da América Latina em 2024 e em 29º lugar na edição mundial- prepara um jantar no Ristorante Hotel Cipriani, localizado no Copacabana Palace, ao lado do italiano Nello Cassese. O evento integra a Master Series gastronômica do empreendimento.

A cozinha de Guzmán é inspirada pelos caçadores-coletores indígenas da região sul do Chile. Em seus menus, o chef inclui plantas nativas do país, que são colhidas ou cultivadas por pequenos produtores e comunidades locais. Já Cassese, que está à frente do Ristorante Hotel Cipriani, que possui uma estrela Michelin, combina sabores da Itália com ingredientes e técnicas da gastronomia latino-americana.

O jantar tem o valor de R$ 900, com adicional de 10% de serviço, e não tem bebidas. Para incluir a harmonização, é preciso desembolsar de R$ 700 a R$ 1.200. As reservas devem ser feitas com antecedência pelo telefone (21) 2548-7070 ou pelo site.

RISTORANTE HOTEL CIPRIANI

Copacabana Palace - av. Atlântica, 1.702, Copacabana, região sul.

Qui. (13), às 19h30, às 20h, às 20h30 e às 21h.