Contratação de show de Juliana Bonde para festa do padroeiro gera polêmica em cidade da Bahia

No ano passado, Juliana Bonde gerou polêmica nas redes sociais ao fazer a versão da música "Periquita", que tem conotação sexual, incluindo o nome do Padre Fábio de Melo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Juliana Bonde, vocalista da banda Bonde do Forró, foi protagonista de uma polêmica na cidade de Pindaí (cidade cerca de 680 quilômetros de Salvador), na Bahia. Nesta semana, a prefeitura anunciou um show do grupo de forró na cidade no dia 24 de junho, dentro da comemoração da festa do padroeiro. O anúncio gerou indignação na população e em uma igreja local.

