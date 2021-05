'Conto com a energia de vocês', diz Julia Gama antes do Miss Universo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Julia Gama, 27, contou como está se sentindo antes do Miss Universo, que será realizado na noite deste domingo (16) nos Estados Unidos. A representante brasileira do concurso já está nos ensaios finais para fazer bonito logo mais.

"Muita emoção, muita gratidão, muita alegria, muito orgulho de representar o Brasil", afirmou nas redes sociais. "Quero levar muito amor e alegria para esse palco hoje."

"É muito emocionante estar aqui representando vocês", contou. "Esse show é para vocês. É para todos os que amam esse mundo miss, todos os que me apoiaram, todos os meus apoiadores, patrocinadores, a equipe do Miss Brasil, a minha família... enfim, isso é para vocês."

Ela também lamentou que a cerimônia não contará com a presença de público. "Infelizmente, vocês não vão poder vir porque estamos em pandemia --e muitos de vocês eu sei que estariam aqui--, mas vocês vão estar torcendo, sei que vão estar assistindo."

A gaúcha pediu para os fãs se gravarem assistindo ao concurso para que ela possa ver depois. "Eu vou amar ver as reações de vocês, as interações de vocês durante o show", disse. "Eu vou amar ter isso de recordação depois para ver. Conto com todos vocês, com toda a energia maravilhosa de vocês hoje à noite."

Gama foi eleita a portas fechadas em agosto passado, ou seja, foi escolhida por votação interna e não por concurso, pela nova organização do Miss Brasil Universo. Pesaram na escolha as experiências anteriores dela, que em 2014 foi finalista do Miss Mundo, concurso concorrente do Miss Universo.

Se vencer, ela quebra um jejum de 52 anos sem títulos do Brasil no concurso. A última vencedora brasileira foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Apesar de serem 52 anos de jejum, foram apenas 51 concursos nesse período, já que a edição de 2020 foi adiada para esse ano --a de 2021 deve acontecer em dezembro.

A 69ª edição da competição Miss Universo acontece no próximo domingo, dia 16 de maio. A partir das 21h, o canal TNT irá transmitir ao vivo o evento, direto do Seminole Hard Rock Hotel e Cassino Hollywood, que fica na Flórida, nos Estados Unidos.