Continuação de 'Dirty Dancing' não vai substituir Patrick Swayze

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Dirty Dancing", sucesso de 1987, vai ganhar uma continuação mais de 30 anos depois. O novo filme será estrelado por Jennifer Gray, 60, que vai voltar ao papel de Baby Houseman, mas não contará com o par romântico dela, Johnny Castle, que foi imortalizado por Patrick Swayze (1952-2009).

A informação foi dada pela própria atriz, que também é produtora executiva da sequência, em entrevista à revista People. "Tudo o que posso dizer é que não há como substituir alguém que morreu -você nunca tenta repetir nada que seja mágico assim", afirmou. "Você simplesmente vai para algo diferente."

Gray também deu sua opinião sobre por que o filme original continua fazendo sucesso depois de tantos anos. "O apelo dele era que era muito genuíno e simples", avaliou. "Era sobre a inocência e a maneira como a inocência é perdida e como as pessoas explodem em uma iteração diferente de si mesmas."

A produção, que custou apenas US$ 5 milhões na época (R$ 26,7 milhões no câmbio atual), arrecadou cerca de US$ 218 milhões no mundo todo (o que hoje dá mais de R$ 1 bilhão). O filme já tinha tido um filme derivado, lançado no Brasil com o título "Dirty Dancing 2: Noites de Havana" em 2004, com outros personagens.

Swayze, que vivia o instrutor de dança de Baby, morreu de câncer no pâncreas em 2009. O ator virou um dos principais galãs de Hollywood depois do filme.

O novo "Dirty Dancing" deve ser dirigido por Jonathan Levine e Gillian Bohrer. O roteiro está sendo escrito por Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.

O CEO da produtora Lionsgate, Jon Feltheimer, promete que o filme "será exatamente o tipo de filme romântico e nostálgico que os fãs da franquia estavam esperando e que o tornou o título de biblioteca mais vendido da história da empresa".