Conheça os participantes da segunda temporada de Brincando com Fogo Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Modelos, DJs e estudantes de diversas regiões do país estão entre os selecionados para a segunda temporada do Brincando com Fogo Brasil, a versão brasileira do reality que une gostosões e gostosonas em uma ilha para testar quem resiste à pegação.

Os perfis dos participantes devem ser anunciados oficialmente pela Netflix nesta quarta-feira (4), mas o F5 antecipa com exclusividade quem vai estar no reality (confira abaixo). A competição volta com novos episódios no dia 28 de setembro.

Bruna Louise, que interpretou a assistente virtual Lana no primeiro ano do reality, está confirmada novamente na atração. A versão brasileira é produzida pela Fremantle, com apoio da Mixer Films, e tem direção-geral de Ricardo Perez.

A premissa do Brincando com Fogo é oposta à dos reality de pegação tradicionais. Ela coloca homens sarados e mulheres curvilíneas em isolamento, para propiciar a formação de casais. Contudo, sempre que alguém tem contato físico com outro participante (mesmo que seja um singelo selinho), todos são punidos com um desconto no prêmio de R$ 500 mil.

Além da brasileira, já foram produzidas três temporadas da versão britânico-americana (Too Hot to Handle) em 2020, 2021 e 2022. Também houve uma versão latina realizada no México (Jugando con Fuego: Latino).

CONFIRA ABAIXO OS PERFIS DOS PARTICIPANTES

Isadora Salles - 21 anos, modelo, São Paulo

Tem clareza do que quer e certeza sobre seus ideais. Levanta a bandeira do amor livre e não acredita em monogamia. Busca sempre estar no controle e adora experimentar novas sensações.

Italo Lopes - 21 anos, estudante de direito, Bahia

Gosta de uma boa conversa e diz ser de papo fácil. Acha importante exaltar as mulheres e a liberdade que elas têm. Se diz pouco sensível, mas bem racional e aberto a se apaixonar.

Ivan Almeida - 22 anos, DJ, Bahia

Já sofreu muito e, por isso, tem sempre um pé atrás com as pessoas. Faz amizade com todo mundo e gosta de juntar os amigos. Só namorou uma vez e não quer se comprometer de jeito nenhum.

Justen Nosoliny - 26 anos, gestor de marketing, Rio de Janeiro

É o amigão da galera e adora somar pessoas a sua vida. Confessa gostar muito de paquerar e se apaixonar fácil, mas foge de relacionamento sério. Acredita que uma boa conversa resolve tudo.

Kelvin Duran - 28 anos, empresário, Rio de Janeiro

Perde a paciência muito fácil e tem orgulho em dizer que nunca namorou e se apaixonou, mas que nunca está sozinho. É o cara que agita a galera e não deixa ninguém ir embora.

Khiara Italia - 20 anos, estudante de moda, Rio Grande do Sul

Nunca namorou e não se vê namorando tão cedo. Gosta da vida de solteira, de sair e beber. Diz se irritar fácil com as pessoas, principalmente, quando não a escutam.

Nayara Colombo - 23 anos, modelo, Mato Grosso do Sul

Sem medo de se expor, acredita que o importante é ser vista e lembrada. Quando quer muito alguma coisa, se faz de vítima para que as pessoas fiquem com pena. É impulsiva e sem filtro; fala o que pensa sem rodeio.

Sandri Oliveira - 21 anos, modelo, Alagoas

Adora surfar e joga todo o seu charme quando quer conquistar alguém. Gosta de ser a pessoa divertida em qualquer ambiente. Acredita que só o relacionamento monogâmico funciona pra ela.

Victoria Macan - 24 anos, DJ, Rio Grande do Sul

É do tipo que chama atenção por onde passa. Não gosta de seguir regras e se diz aberta a experimentar novas aventuras. Além de DJ, cursa odontologia.

Wálison Gomes - 25 anos, estudante de educação física, Minas Gerais

Diz que sabe bem como chegar nas mulheres. Tipo amigão, gosta de curtir a vida com os amigos e não gosta de brigas e discussões. Não liga para regras e conveniências sociais.