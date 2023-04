Conheça a história de assassino que pode ser pai de Matthew McConaughey

"É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para arriscar e dizer 'espere um minuto, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?' Eu tenho um pouco mais a arriscar", disse Matthew em entrevista ao podcast Let's Talk Off Camera, de Kelly Ripa.

Notícias afirmam que, durante o período recluso, Harrelson confessou estar envolvido no assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy, em 1963. Porém, voltou atrás depois e disse que estava sob efeito de drogas quando fez a afirmação.

Os amigos encontraram evidências que apontam para um possível encontro entre a mãe de Matthew e Charles Harrelson, pai de Woody, no estado americano do Texas, em um período em que a matriarca estava separada e Harrelson estava solto. Isso porque ele foi um assassino profissional e passou duas vezes pela prisão --a última sentença foi uma condenação perpétua por matar um juiz federal.

A história começou durante uma viagem em família pela Grécia há alguns anos, na qual Woody estava junto. Os atores conversavam sobre as similaridades físicas que tem e como até as respectivas famílias confundem quem é quem. "Estávamos sentados conversando sobre como nós somos próximos e nossas famílias também. E minha mãe estava lá e disse: 'Woody, eu conhecia seu pai.' Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou depois de 'conhecia'. Era um conhecia carregado."

