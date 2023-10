Conheça as fobias mais procuradas no Google

**Conheça as cinco fobias mais pesquisadas no Google**

Dados do Trends mostram que os termos mais buscados no Brasil junto ao termo "fobia de..." são palhaço, pessoas, altura, buracos e, nenhuma surpresa, barata. Os dados consideram a série histórica do Google, que começa em 2004.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É quase impossível achar alguém sem alguma fobia ou medo. Alguns são no mínimo curiosos -mesmo sendo comuns-, como a aversão a pequenos buracos. Apesar de existirem diversos, há os que se destacam em pesquisas no Google.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.