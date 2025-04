Conheça a dupla de chefs que comanda restaurantes badalados na Vila Madalena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem passa em frente ao De Primeira Botequim num fim de semana qualquer precisa atravessar um mar de pessoas que ocupam a calçada. Se optar por atravessar a rua, vai encontrar a mesma movimentação na esquina do Quintal De Primeira. No fim do quarteirão, a badalação continua no Santokki.

Além das mesas disputadas, o que esses bares e restaurantes têm em comum é o comando dos chefs Júlia Tricate, 29, e Gabriel Coelho, 36, dupla que tem dominado um pedaço da Vila Madalena.

Eles se conheceram na cozinha do restaurante Pipo, do chef Felipe Bronze, no Rio de Janeiro, onde trabalharam. Engataram um namoro. Seguindo um sonho de Coelho, foram trabalhar uma temporada no dinamarquês Noma, já eleito o melhor restaurante do mundo. "Foi perrengue, mas aprendemos muito", diz Tricate.

As experiências mostraram que, além do relacionamento, trabalhar juntos dava certo. Decidiram estender essa parceria e abrir o primeiro negócio. Inauguraram o De Segunda, de comida brasileira, em 2021, com as economias que juntaram. O bairro escolhido era outro, o Itaim Bibi, onde moram.

A casa foi um sucesso de primeira. O lucro possibilitou abrir o segundo negócio, apenas seis meses depois. Inquietos, encontraram um imóvel na Vila Madalena e deram vida ao De Primeira Botequim, com petiscos típicos com toque de chef. O sucesso se repetiu -até Bruno Mars já foi comer lá.

Em 2023, abriram na esquina da frente o Quintal De Primeira, com foco em pratos na brasa. Esse nem estava nos planos, afirma Coelho. "Tinha uma choperia que saiu e eu não queria que abrisse um outro boteco na nossa frente", diz. "Era para pegar nossa própria fila", completa Tricate.

De início, a chef relutou em ir para a Vila Madalena. "Tinha a visão daqueles bares enormes que tocam sertanejo e servem batata frita", explica. O ponto na época era meio deserto, mas o cenário se transformou e hoje aquele trecho da rua Aspicuelta é agitado. "Esse movimento começou antes de nós e demos mais força", afirma Tricate.

Os lucros permitiram abrir os negócios seguintes sem precisar recorrer a investimentos. O mais recente, Santokki, foi inaugurado em fevereiro e custou R$ 1,25 milhão. O menu é de inspiração asiática e já tem lotado o salão.

Mas qual o segredo para casas com tanta procura? Um deles é o reconhecimento conquistado com a vitória em reality shows culinários. Coelho venceu o Mestre do Sabor, em 2019, e Tricate foi campeã do The Taste Brasil 2017, aos 21.

Eles também tiveram alguns padrinhos: o chef Claude Troisgros, apresentador do Mestre do Sabor, e Ricardo Sayon, fundador da Ri Happy e amigo do casal, que deram dicas e os incentivaram a não se atar a sócios.

Mais importante, os chefs têm tino para o que está em alta na cena gastronômica. Surfaram na moda dos botecos hipsters e de restaurantes asiáticos.

Além disso, têm uma presença forte nas redes sociais, compartilhando bastidores e "trends". Tricate acrescenta um plano de gestão de pessoas -ao todo, gerenciam 70 funcionários.

O casal se divide para dar expediente toda semana nas cozinhas e manter o movimento. E eles têm um próximo restaurante a caminho? "O quinto é um filho", brinca Coelho. "Vamos cuidar dos que já estão abertos", completa Tricate.

DE PRIMEIRA BOTEQUIM

R. Aspicuelta, 271, Vila Madalena, @deprimeira.botequim

DE SEGUNDA

R. Prof. Tamandaré Toledo, 160, Itaim Bibi, @desegunda.restaurante

QUINTAL DE PRIMEIRA

R. Aspicuelta, 268, Vila Madalena, @quintal.deprimeira

SANTOKKI

R. Aspicuelta, 153, Vila Madalena, @santokki.restaurante