Conheça 5 restaurantes em SP para conhecer a cultura e sentir sabores do Pará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como parte da diversidade cultural presente em São Paulo, a culinária paraense é patrimônio da região Norte e da Amazônia. Além de sabores interessantes, pratos regados a camarão, peixes, castanhas e ervas, além da característica farinha de mandioca fazem parte da experiência na região.

Antes pouco explorados, os pratos regionais ganharam destaque com a música Voando pro Pará, da cantora Joelma, lançada em 2016 mas em alta nas redes sociais no ano passado. Paulistanos e paraenses na capital possuem opções para experimentar e aproveitar o tacacá, o vatapá, bebidas e molhos com jambu e peixes como o tucupi e o filhote.

Ao menos cinco locais ao redor da cidade oferecem opções tradicionais e personalizadas do amplo leque de pratos e bebidas, além de ambientes que oferecem imersão e conhecimento da diversidade presente nos estados amazônicos.

Confira abaixo os restaurantes em São Paulo para aproveitar a culinária paraense que valem a visita.

CASA DO SAULO

O chef Saulo Jennings, nascido em Santarém (807 km de Belém), inaugurou uma unidade em São Paulo em abril do ano passado após abrir uma série de outras filiais na capital paraense e no Rio de Janeiro.

O espaço promove um ambiente de imersão da cultura paraense, promovendo um clima intimista com aquário de peixes amazônicos, luzes rodeadas de decoração em palha e até uma lojinha com itens de estética semelhante aos vendidos no Norte.

Saulo traz ingredientes direto de onde nasceu, incrementando a experiência no restaurante e oferecendo pratos como a feijoqueca (R$ 132), feita de pirarucu com camarão ao molho de moqueca, camarão caboco (R$ 144), empanado em farinha regional, e opções veganas, com banana-da-terra.

R. Gomes de Carvalho, 1.666, Vila Olímpia, zona sul, Instagram @casadosaulosp

QUINTAL PARAENSE

Surgido de um trailer de comida paraense no centro da cidade, firmou-se em um ponto fixo na zona norte e oferece pratos dos mais simples aos mais requintados com personalidade e sabores que surpreendem quem nunca experimentou a culinária regional.

Além das opções principais, como o pato no tucupi (R$ 99), o filhote frito e o menu pai d'égua (R$ 249), que serve o tacacá e porções de vatapá e caruru. Conta também com petiscos de entrada, como o bolinho de maniçoba (R$28), e de sobremesas como a junara de cupuaçu (R$ 32), batida da fruta coberta com chocolate meio amargo.

R. Horácio Vergueiro Rudge, 535, Casa Verde, zona norte, Instagram @quintalparaense

PARÁ BAHIA

O restaurante busca confluir tanto as culturas baiana quanto paraense, com decoração e ambiente que remetem às pequenas casas coloridas, que aparecem nos dois estados. A música ao vivo e shows colaboram para tornar o espaço ainda mais imersivo, tocando sempre ritmos regionais.

O cardápio é separado entre as opções principais dos dois estados. Entre os paraenses, estão a moqueca de filhote ou de pirarucu (R$ 149), que serve duas pessoas, além da maniçoba (R$ 49), da moqueca de camarão (R$ 78) e do açaí in natura (R$ 45).

Também são oferecidos drinks autorais, que reverenciam os dois estados brasileiros.

R. Santo Antônio, 1.277, Bela Vista, centro, Instagram @para.bahia

PARAENSE POINT

Inaugurado no início de 2021 com nome Culinária Paraense, o local abre de quinta à domingo e serve os mais tradicionais pratos paraenses a preços acessíveis, como tacacá (R$ 25), maniçoba (R$ 35), açaí (de R$ 25 a R$ 50, a depender do acompanhamento) e sucos de frutas típicas do estado, como buriti, cacau e bacuri, cada um por R$ 12.

O espaço ocupa uma sala dentro de um lava-rápido, instalado em frente à estação Dom Bosco, da Linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

R. Italina, 540, Itaquera, zona leste, Instagram @oparaensepoint

É DO PARÁ

Com ambiente e decorações mais modernas, o restaurante alvirrubro tem clima aconchegante e oferece opções como picanha marajoara (R$ 84), além do camusquim paraense (R$ 67,50) e a caldeirada, além dos pratos mais clássicos e dos açaís.

Além dos sucos de frutas regionais, é possível encontrar cervejas vendidas na região amazônica, além da cachaça de jambu, que deixa a boca com sensação de "tremor". Também são vendidos bombons das castanhas características no Pará.

Av. Miguel Estefano, 271, Saúde, zona sul, Instagram @edoparasp