Confira as 10 músicas mais regravadas de Rita Lee

Entre as mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil em rádios, shows e festas, "Mania de Você" é seguida por "Colombiana", "Agora só falta você", "Caso sério" e "Desculpe o auê".

"Considerada uma das lendas do rock nacional, Rita Lee deixa a sua marca na história da música brasileira e um repertório de 324 obras musicais e 642 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil", diz a nota oficial.

