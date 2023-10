Concurso elege a melhor padaria de São Paulo

A segunda fase da votação, que ocorre de 30 de outubro a 12 de novembro, vai eleger as melhores padarias de cada região selecionadas entre as mais votadas. Nessa etapa, além do público, um júri técnico visita as finalistas de forma anônima para montar o pódio. Os vencedores serão anunciados no dia 23 de novembro.

São duas fases do concurso. A votação aberta ao público é a primeira delas. Nela, as cinco padocas mais votadas de cada região da cidade são classificados para a segunda etapa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.