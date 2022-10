Comportamento de Shay vendo meninas no banho incomoda peoas em 'A Fazenda 14'

Outra reclamação das mulheres é que ele toma banho sem cueca e com uma bermuda que marcaria as partes íntimas.

Em sua defesa, Shay tentou se explicar. "Eu como homem compromissado nunca precisei tomar banho do lado de ninguém. Eu, como homem, não gostaria que minha mulher tomasse banho com outro homem, porque deixa desconfortável", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.