Como vai ser o The Town neste final de semana, com Post Malone e Bruno Mars

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town, irmão mais novo do Rock in Rio, começa neste sábado. O evento vai tomar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com seis grandes palcos e um amontoado de artistas estrangeiros e brasileiros.

As primeiras a se apresentarem no sábado são as irmãs Tasha e Tracie, às 14h40. Elas convidam ao palco The One a rapper Karol Conká, do hit "Tombei", que voltou a ser querida pelo público após ser cancelada no Big Brother Brasil.

Mais tarde, às 19h, sobem no mesmo palanque o rapper Criolo e banda Planet Hemp, que se unem para uma apresentação. Outro encontro que vai acontecer é o dos Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, a primeira do mundo a surgir numa favela. O show deles acontece às 22h10.

O destaque do dia fica com os shows do palco Skyline, o principal do evento, que foi construído próximo ao The One. A programação de lá começa às 15h45, com uma união dos funkeiros MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho.

Quem comanda o Skyline depois, às 17h55, é a rapper australiana Iggy Azalea, que furou a bolha com o hit "Fancy", lançado em 2014

Em seguida, às 20h50, sobe ao palco a americana Demi Lovato, ex-Disney que se rendeu ao rock com o disco "Holy Fvck". Um encontro entre ela e a Luísa Sonza é esperado pelos fãs, dado que as duas cantam juntas uma faixa do novo disco da brasileira. O rapper Post Malone faz o último show do Skyline às 23h15, onde deve cantar hits como "Circles" e "Rockstar".

No domingo, dia 3, o Skyline recebe primeiro Luísa Sonza, às 16h05, que deve fazer um novo show com faixas do álbum "Escândalo Íntimo", lançado na última terça-feira.

Ela é seguida do DJ Alok, às 18h15, e da americana Bebe Rexha, às 20h25. Quem encabeça a programação do palco é Bruno Mars, com show marcado para começar às 23h.

O palco secundário, The One, por sua vez, vai sediar shows do rapper Matuê, às 15h, de Ney Matogrosso, às 17h10, e de Seu Jorge, às 21h45.

Quem for ao festival neste fim de semana deve se preparar para tardes de calor e pancadas de chuva à noite. A dica é levar capa de chuva.

É proibido entrar com garrafas, copos térmicos e latas de qualquer bebida. É permitido entrar com água, desde que esteja em garrafa plástica transparente e sem tampa.

Ainda é possível comprar no site oficial ingressos para este sábado. A inteira custa R$ 815.

O evento ocorre também na quinta, no sábado e no domingo da semana que vem. Os destaques de cada dia serão, respectivamente, a banda Maroon 5, os roqueiros do Foo Fighters e, de novo, Bruno Mars.