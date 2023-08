Como será a segurança do The Town, com 500 policiais militares e 'cão-robô'

A SegurPro também colocará mais de dois mil vigilantes dentro do festival, com câmeras acopladas em alguns de seus uniformes. Entre as 100 câmeras, estão dois radares perimetrais israelenses, que ajudam a detectar a invasão de pessoas sem convite ao evento, e cinco drones.

Assim, o cão-robô ficará responsável por fazer rondas no festival, enviar informações em tempo real para a SegurPro e também emitir sons de alerta para o público caso necessário. A empresa afirma ainda que o público pode interagir com o Yellow e tirar fotos.

O animal robotizado, que se chama Yellow e foi desenvolvido pela empresa SegurPro, que atua no Rock In Rio desde 2011, têm dispositivos acoplados em seu corpo, como câmeras, alto-falantes e sensores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town, festival que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem a expectativa de receber meio milhão de pessoas nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, o que levou a organização a reforçar o esquema de segurança.

