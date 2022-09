Comentarista da Globo fala mal de Coldplay e é criticada nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma única frase numa rede social fez com que a comentarista esportiva Ana Thaís, da Globo, fosse cancelada. Isso porque ela falou mal de Coldplay, banda que foi a sensação do Rock in Rio até aqui.

"Chocada que as pessoas realmente gostam de Coldplay em 2022. Achei que fosse meme", escreveu a jornalista. Porém, isso foi o estopim para que uma enxurrada de críticas começasse.

"Cara, eu sou chato, mas a Ana Thaís extrapola todos os limites. Qualquer sinal de felicidade ela é contra", escreveu um seguidor. "É oficial: Ana Thaís Matos é a pessoa mais chata do mundo", postou outra.

Em resposta aos seguidores, Ana questionou as críticas. "A pessoa ofende alguém e quando tem a sua ofensa questionada as outras pessoas acham errado o questionamento. Ué, deixa a pessoa ficar te ofendendo aí, pô", escreveu.

Estrelado pelo simpático Chris Martin, o roteiro do show casou hits antigos com canções do mais recente álbum da banda, "Music of the Spheres", com o qual o Coldplay tentou se aproximar das novas gerações, em parcerias com Selena Gomez e com o grupo BTS.

Exemplo do pop progressivo, de fortes melodias, do Coldplay, a sequência "Adventure of a Lifetime", "Paradise" (com Martin ao piano) e "Charlie Brown", cantada a plenos pulmões pelo público, foi um retrato da noite --um grande karaokê a céu aberto, com todo mundo cantando na chuva.