'Comentários idiotas', diz Xuxa ao rebater críticas por dar vida de luxo a cadelinha

"Você está feliz no seu quartinho? Cama de casal da Doralice, as roupas da Doralice, o armário dela, a roupinha de cama dela. Eu sou uma criança feliz". Foi dessa forma que a apresentadora Xuxa mostrou o local privilegiado onde sua cadelinha vive.

"Para as pessoas que me perguntam: 'por que dar tudo para um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo?'. Eu gastei por 29 anos R$ 1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças e, mesmo assim, ouço isso até hoje", começou.

