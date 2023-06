Comediante Bill Cosby enfrenta novo processo por agressão sexual a ex-modelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Bill Cosby está sendo processado por Victoria Valentino, em uma nova ação civil com acusações de assédio sexual. No fim dos anos 1960, Cosby alegadamente teria drogado e, em seguida, estuprado a modelo, relatam os autos do processo, em detalhes explícitos.

Valentino se valeu de uma nova lei do estado americano da Califórnia, que dá direito aos habitantes de entrar na Justiça com ações civis de agressão sexual que, de outra forma, teriam expirado com o tempo. Andrew Wyatt, representante de Cosby, disse que é "profundamente perturbador que nossos legisladores impulsionem essas 'janelas retrospectivas', que são uma violação absoluta de todos os direitos constitucionais americanos".

Mais de 40 mulheres já acusaram o artista de agressão sexual.