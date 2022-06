Começa a fase de batalhas no "The Voice Kids"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou neste domingo (5) a fase de batalhas do The Voice Kids, na Globo. O programa marca a nova etapa do reality, onde os participantes irão se enfrentar em trios para saber quem fica no programa.

Nessa fase, cada trio canta junto a mesma música, e apenas uma voz será escolhida pelo técnico para continuar na disputa.

O primeiro trio foi formado pelo time de Carlinhos Brown, e contou com os participantes Bielzinho, Giovanna Barbiero e Jolie. Eles cantaram "Superfantástico", da Turma Balão Mágico, e receberam um retorno sobre a apresentação individualmente. Brown escolheu Bielzinho para continuar na competição.

Na sequência, foi a vez do time de Maiara e Maraisa se apresentar, com Alice Cardoso, Isis Testa e Letty, que cantaram "Easy On Me", da cantora britânica Adele. Apesar dos elogios das técnicas, apenas uma pôde ser escolhida, que foi Isis, que continua na disputa.

O trio de Michel Teló veio em seguida, com Esther Jullya Carvalho, Giulia Foganholli e Miguel Ruas, cantando "Sem Sal", sucesso de Marília Mendonça. O sertanejo escolheu Esther Jullya Carvalho para prosseguir no reality.

Amora, Emily Teixeira e Fernanda Lopes, do time de Maiara e Maraisa, subiram ao palco para cantar "Pupila", de Anavitória e Vitor Kley. As técnicas demonstraram orgulho de suas escolhas, e decidiram que Amora seguiria em frente.

Próximo ao fim da edição de hoje, Fernandinha, Íris Mantovani e Mel Grebin cantaram "That's What Friends are For", famosa nas versões de Rod Stewart e Dionne Warwick. O técnico Teló escolheu Mel Grebin, que avança no programa.

A penúltima apresentação de trios do dia foi com as cantoras Duda Lobo, Letícia Araujo e Sara Antonybele, do time de Carlinhos Brown. As cantoras interpretaram "Aprendendo a Jogar", de Guilherme Arantes, famosa na voz de Elis Regina. Brown escolheu Letícia Araújo para continuar no reality.

O programa teve como último trio se apresentando Kaio Alvaro, Pedro Henrique e Tavinho Porto Rico pelo Time Maiara e Maraisa. Eles cantaram "Termina Comigo Antes", de Gusttavo Lima, e Kaio foi o escolhido.

O programa foi encerrado com uma apresentação de Michel Teló, que cantou "Andar Com Fé", famosa na voz de Gilberto Gil.