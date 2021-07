Com vaga extra, chega ao fim fase de Audições às Cegas no The Voice Kids

Ao fim da atração, o apresentador, Márcio Garcia , anunciou que as inscrições para a temporada de 2022 do reality já estão abertas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (25) o último dia de Audições às Cegas do The Voice Kids, no qual cada um dos jurados -Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló- escolheu no mínimo três participantes para compor sua equipe.

