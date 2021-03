Com Tarso Brant e Ingrid Ohara, 'De Férias com o Ex: Celebs' ganha data de estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda temporada do reality De Férias com o Ex Brasil: Celebs vai estrear dia 8 de abril, agora em novo horário, às 21h30, meia hora mais cedo. O anúncio foi feito nesta quinta (25). As exibições serão simultâneas na MTV e no Amazon Prime Video.

Além dos veteranos do programa Lary Bottino (quarta temporada), Maju Mazalli (segunda temporada) e Pedro Ortega (segunda temporada), a atração terá Gabily, apontada como affair de Neymar, e Tarso Brant, ator e modelo que fez uma participação especial em "A Força do Querer" (Globo) -ele será o primeiro participante trans de todas as temporadas da atração.

Além dos dois, os outros nomes confirmados são Caíque Gama, Day Camargo, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin e Rico Melquiades.

A atração promete novas dinâmicas e participações musicais especiais. O "tablet do terror", que avisa quando um ex está chegando do oceano para morar na casa, também continuará a aterrorizar os moradores. Na dinâmica da atração, ex-namorados e ex-namoradas dos participantes já confinados na casa aparecem de surpresa para conviver com eles.

Por vezes, a convivência é satisfatória e até rola um flashback entre eles. Em outras, acabam brigando e cada um se envolvendo com outras pessoas. O programa também faz sucesso no exterior e nas redes sociais.

A emissora afirma que as gravações seguiram todos os protocolos de segurança estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) contra Covid-19 e que vai rolar de tudo um pouco: barraco, pegação, chororô, música, festa e muita diversão.