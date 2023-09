Com a final de MasterChef, veja cinco programas de culinária para assistir no streaming

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 10ª temporada de MasterChef Brasil encerra nesta terça-feira (12) com uma final entre Ana Carolina e Wilton. Eles terão que apresentar menus completos para os jurados Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Erick Jacquin e contarão com a presença dos ex-participantes da edição e familiares e amigos no estúdio.

Um dos dois leva o troféu de melhor cozinheiro amador do Brasil, além de R$ 300 mil e prêmios dos patrocinadores. O episódio será transmitido pela Band, às 22h30.

Se você é fã de reality de competições culinárias e não quer se sentir órfão do MasterChef Brasil, veja uma lista de 10 programas como este que estão no catálogo de diversos serviços de streaming. Confira:

COZINHEIROS EM AÇÃO

Com quatro temporadas, esse reality show do canal GNT, os competidores precisam mostrar que têm muito talento para cozinhar. Cesta de piquenique, comida de boteco, frutos-do-mar e sobremesas são alguns dos temas dos episódios.

Brasil, 2018. Livre. Na Globoplay.

MESTRE DO SABOR

Neste programa, um grupo de chefs precisa mostrar todo o talento ao elaborar diferentes pratos. Os competidores são avaliados por renomados jurados e somente um deles sai vitorioso. A atração apresentada por Claude Troisgros e João Batista tem três temporadas disponíveis no Globoplay.

Brasil, 2019. 10 anos. Na Globoplay.

QUE SEJA DOCE

A cada episódio, o chef Felipe Bronze recebe três confeiteiros e cada um deles leva um ajudante. Juntos, eles enfrentam provas inspiradas pelas grandes histórias da confeitaria. Os vencedores têm suas receitas publicadas em um livro.

Brasil, 2015. Livre. Na Globoplay.

THE FINAL TABLE - QUE VENÇA O MELHOR

Com 10 episódios, o programa faz uma verdadeira corrida contra o tempo em que equipes de chefs lutam para impressionar alguns dos mais exigentes paladares com pratos clássicos de todas as partes do mundo.

Estados Unidos, 2018. Livre. Na Netflix.

TOP CHEF BRASIL

Cozinheiros profissionais são confinados em uma casa, sem contato com o mundo exterior, e participam de vários desafios culinários, competindo entre si pelo prêmio de 300 mil reais. Com apresentação de Felipe Bronze, o programa tem novos episódios quartas e quintas-feiras, às 22h45.

Brasil, 2019. Livre. Na Record TV.