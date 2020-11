Com debate cancelado, Globo voltará a exibir Globo Repórter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo teve de mudar seu planejamento para a noite desta sexta-feira (27) por conta da ausência do candidato Guilherme Boulos do debate eleitoral. Com isso, voltará à sua programação normal para São Paulo e exibirá no horário o tradicional Globo Repórter.

No Rio de Janeiro e em Recife, os debates entre os candidatos que chegaram ao segundo turno nas respectivas cidades estão mantidos.

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) informou nesta sexta-feira (27) que deu positivo o exame para Covid-19 que ele fez nesta semana. A equipe do candidato a prefeito de São Paulo disse que ele está sem sintomas e já iniciou um período de isolamento.

A assessoria de Boulos disse propôs à emissora que o confronto seja feito de maneira virtual. No entanto, o apresentador Cesar Tralli, que mediaria o debate da TV Globo, informou em sua página no Twitter que o evento foi cancelado.

Boulos decidiu fazer o teste para a doença depois que a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), sua aliada, teve diagnóstico positivo. Ela participou de um evento com o candidato na sexta-feira passada (20), em São Paulo.

"No encontro, Boulos e Sâmia seguiram todas as medidas sanitárias recomendadas, como uso de máscaras e álcool em gel", afirmou a assessoria.

Depois da confirmação da contaminação da deputada, Boulos decidiu suspender a agenda de atos de rua da campanha no segundo turno. Ele manteve nos últimos dias apenas encontros menores e deu preferência a locais abertos.