Com Covid, atriz e diretora Bárbara Bruno deixa a UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, deixou a UTi (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferida para o quarto, nesta sexta-feira (14). A informação foi compartilhada no Instagram pela irmã de Bárbara, a atriz Beth Gourlart, 60.

"Hoje é um dia de agradecer muito a Deus, agradecer por tudo, agradecer a cada um de vocês pelas orações. Minha amada irmã Bárbara Bruno saiu do CTI e agora está no quarto. Estamos no caminho da recuperação total e logo, logo Bárbara estará conosco novamente. Obrigada, meu Deus!", escreveu Beth.

Beth aproveitou a postagem na rede social para convidar todos para orar pela cura de Bárbara e de todos os doentes nesta sexta, às 18h. "Oração de cura e fortalecimento para Bárbara e para todos os doentes, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde. Gratidão!". Ela pediu ainda para todos se protegerem do vírus e "vacina para todos".

Internada no dia 2 de maio, Barbara Bruno foi intubada devido ao agravamento do quadro de Covid. Naquele momento, sua irmã já dizia estar confiante que ela irá superar a doença."Ela [Bárbara] vai receber a plaquinha 'eu venci a Covid'. Vamos todos comemorar. Vamos rezar para ela e também para todos que estão doentes neste momento, para a família de todos, todos precisam de fortalecimento e luz. Que o planeta Terra receba nossa energia de amor, luz, fé e esperança", disse Beth Goulart naquele momento.

A internação de Bárbara acontece quatro meses após a morte da mãe, Nicette, em 20 de dezembro de 2020 por complicações da Covid-19, após quase um mês hospitalizada. Na época, as atrizes falaram sobre a perda da mãe, ao lado do irmão, Paulo Goulart Filho, 55.

"Nós sabemos que em um momento como esse, que é extremamente doloroso para nós -- estamos vivendo uma perda difícil, dolorida... Mas sabemos que todo o Brasil está junto conosco também, sentindo essa dor. Irmanados conosco nesse momento. E isso nos fortalece", disse Beth, salientando o apoio que vem recebendo dos fãs de Nicette.

Beth comparou o momento de acolhimento que os irmãos estão vivendo com a perda do pai deles, Paulo Goulart, em 2014, em decorrência de um câncer. "Na passagem de meu pai nós sentimos um abraço do Brasil inteiro e agora sentimos novamente um colo, para ser mais maternal o termo. É como se todos estivessem nos dando um colo imenso", disse a atriz ao Fantástico (Globo), na companhia dos irmãos.