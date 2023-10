Com Boca x Palmeiras exclusivo, ESPN ganha de A Fazenda e fica só atrás da Globo na TV paga

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O embate entre Boca Juniors (ARG) x Palmeiras, válido pelo jogo de ida da Libertadores da América na última quinta-feira (28), conseguiu uma grande audiência na TV por assinatura.

Exibida com exclusividade pela ESPN com narração de Paulo Andrade, a partida venceu quase todos os canais abertos no universo da TV paga.

Segundo dados consolidados de audiência obtidos pelo F5, referentes ao Ibope PNT (Painel Nacional de Televisão), Boca x Palmeiras marcou 11 pontos de média.

Foi o quarto evento esportivo mais visto de 2023 por todos os canais esportivos da Disney e liderou na TV paga durante a bola rolando, das 21h30 às 23h25.

O confronto da primeiro semifinal alcançou mais de 1,8 milhão de pessoas e mais de 1,5 milhão de domicílios. Foi uma liderança com 739% acima do segundo colocado entre os canais pagos no horário, que era o canal Viva, que reprisa antigas novelas da Globo.

Contabilizando também as TVs abertas, a ESPN ficou apenas atrás da Globo na TV por assinatura, vencendo o SBT e a Record, que exibe a badalada A Fazenda 15, que estreou recentemente.

O jogo impulsionou os programas Linha de Passe, que liderou a TV paga com uma audiência de 2 pontos e 16% acima do Viva.

Já a SportsCenter 4, comandada por Alex Tseng, liderou entre os canais esportivos, com 1 ponto de média e resultado 329% acima do segundo colocado --no caso, o SporTV, que ficou com 0,1 ponto.

A partida de volta da semifinal entre Palmeiras x Boca Juniors (ARG) está marcada para a próxima quinta-feira (5), às 21h30. A exibição também será exclusiva da ESPN.