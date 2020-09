Colegas de 'Pantera Negra' se reúnem com família de Chadwick Boseman para homenagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e outras estrelas de "Pantera Negra" estiveram no sábado (5) em Malibu, na Califórnia (EUA), para um último adeus ao colega Chadwick Boseman. O intérprete do papel-título do filme morreu no último dia 28 de agosto aos 43 anos, após lutar contra um câncer de cólon.

A homenagem foi organizada por familiares do astro, incluindo a viúva dele, Taylor Simone Ledward. Foi organizada uma recepção em uma tenda com vista para o mar. No local, havia flores e fotos de Boseman. O tabloide britânico The Sun publicou imagens do tributo capturadas por paparazzi.

A morte do ator tem tido uma grande repercussão, com diversas homenagens sendo feitas por milhões de fãs em todo o mundo. Na última quinta-feira (3), ele foi lembrado na cidade onde nasceu, Anderson, no estado da Carolina do Sul.

Foi realizada uma exibição de "Pantera Negra" em um anfiteatro ao ar livre, com a presença de muitas crianças vestindo fantasias do personagem.

Deanna Brown-Thomas, filha de James Brown, discursou, lembrando de quando Boseman visitou sua família em Augusta, no estado da Geórgia, antes de o ator retratar o cantor no filme "Get on Up: A História de James Brown" (2014). "Ele não era Hollywood, e isso é o que eu amava nele", afirmou.

O prefeito de Anderson, Terence Roberts, disse que as pessoas na cidade sempre souberam que Boseman era especial. "Ele estava sempre lendo e tentando melhorar", contou. "Ele nos mostrou que temos que aprimorar nossas habilidades e apenas perseverar."