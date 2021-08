Cleo aproveita dia ensolarado para fazer topless: 'Bota a cara no sol'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo, 38, aproveitou o dia ensolarado em pleno inverno para postar uma foto apenas com a parte de baixo do biquíni e cobrindo os seios com os braços. "Bota a cara no sol", compartilhou na tarde deste sábado (20), recebendo diversos elogios.

Suzana Pires, Monique Alfradique e Ary Fontoura estão entre as celebridades que enalteceram a beleza da atriz e cantora. "Que isso mamãe!", escreveu, Leandro D' Lucca, 38, com quem Cleo se casou no início de julho.

Em entrevista recente ao F5, a atriz contou que tem um desejo muito forte de ser mãe, mas que ainda não chegou o momento. "É uma responsabilidade enorme criar e educar uma criança, principalmente na sociedade de hoje, então não é algo que eu penso de forma leviana, mas acredito muito que tudo acontece no tempo certo e nesse caso não será diferente", ponderou.

Apesar da vida agitada e de muitos projetos, Cleo contaou que tem passado o período de isolamento social de forma mais calma e cercada por uma rede de apoio, "que foi essencial para a minha saúde mental". Seu foco foram jogos, leitura, treinos físicos e séries de TV.

Saúde mental já foi inclusive uma discussão que Cleo trouxe a público em 2019, após enfrentar severas críticas por ter engordado 10 kg. Na época, ela revelou que consumiu inibidores de apetite para manter a forma física que esperavam dela, o que teria desencadeado também depressão e paranoias.

Hoje, mostra-se de bem com a forma física e ansiosa para voltar ao ritmo normal após pandemia. "Espero muito poder estrear os longas que ainda não saíram, como 'O Segundo Homem', 'O Amor Dá Voltas' e 'Me Tira da Mira', no qual além de atuar, também sou produtora executiva. Quero muito que as apresentações voltem e que o setor artístico possa se reestabelecer", afirmou.