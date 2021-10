Cissa Guimarães deixa a Globo após mais de 40 anos

O Grupo Globo vem trabalhando com um novo modelo de gestão de negócios desde o final de 2018, o que inclui a reformulação e o enxugamento do quadro de profissionais. O casting de artistas começou a ser atingido nos últimos meses e já levou à dispensa de Vera Fischer, 68, Miguel Falabella, 63, e José de Abreu, 74.

"Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história - minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos", disse Cissa Guimarães.

Cissa, que estava desde 2015 no "É de Casa", comandava o programa ao lado de Ana Furtado, Patrícia Poeta, André Marques, Manoel Santos e Talitha Morete. Mas ela se tornou mais conhecida do grande público como apresentadora do Vídeo Show (1986-2001), além das inúmeras novelas que atuou na emissora.

