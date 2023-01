Cintia Dicker, a top que não se deixa ofuscar pela briga entre Pedro Scooby e Luana Piovani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gaúcha Cintia Dicker, 36, virou notícia recentemente pelo momento difícil vivido com a filha Aurora, que nasceu no final de dezembro e passou por três cirurgias devido a um problema de saúde não revelado. O caso ganhou ainda mais repercussão por ter ocorrido em meio à briga pública que o marido dela, Pedro Scooby, 34, estava tendo com a ex-mulher, Luana Piovani, 46.

A exposição na mídia desses problemas pessoais, no entanto, não é o motivo pelo qual Cintia ficou conhecida. Famosa pelos cabelos ruivos naturais e pele tomada de sardas -sua marca registrada--, a modelo brasileira tem no currículo trabalhos para algumas das marcas mais famosas do mundo, como Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Benetton, L'Oréal, além de ter feito parte do seleto grupo de angels da Victoria's Secret.

O fotógrafo Jairo Goldfluss, conhecido pelo trabalho no universo da moda no Brasil e no exterior, conta que Cintia é uma modelo única e diferente. "Sua atitude em foto é autêntica e de uma beleza sem medidas. Trabalhar com ela é fácil", garante. "Se a foto é ruim, a culpa é do fotógrafo, com certeza."

Após se consolidar como uma das tops mais requisitadas do mercado, Cintia passou a investir na carreira de atriz e, em 2014, estreou na televisão. Foi no remake de "Meu Pedacinho de Chão", novela exibida na faixa das 18h da Globo. A modelo também fez participações nos folhetins "Pega Pega" (2017) e "Totalmente Demais" (2015) -nessa última, interpretando ela mesma.

Parceiro na primeira novela, onde formaram o par romântico Viramundo e Milita, o ator e cantor Gabriel Sater, 41, diz que foi um prazer dividir com Cintia a experiência de estrear na dramaturgia. Ele conta que, na época das gravações, os dois conversavam muito nos bastidores sobre a carreira e sobre a vida, motivo pelo qual acabaram se tornando próximos. "A gente desenvolveu uma amizade muito genuína, e ela se tornou amiga para a vida."

O ator admite que, devido à correria da vida, tem falado pouco com Cintia, mas acompanha a amiga pelas redes sociais. "Ela é uma pessoa de muita integridade, ética e aquela amiga que a gente leva para a vida mesmo. Estou muito feliz por ela e pelo Pedro agora, com a chegada da filhinha."

Mas a mudança mais radical da na vida de Cintia -que começou a trabalhar como modelo aos 14 anos- aconteceu mesmo a partir de 2019 quando conheceu o marido. Após 16 anos morando em Nova York, ela se mudou para em Cascais, em Portugal, devido à necessidade de Scooby de estar próximo aos três filhos que moram com a ex-mulher -a modelo ajudou Luana a cuidar dos enteados quando o marido participou do BBB 22.

Com a gravidez, Cintia deu um tempo na carreira e veio passar uma temporada no Brasil para dar à luz a filha. Amiga de longa data, a top model Aline Weber conta que Cintia é uma pessoa carismática e que sempre teve uma energia alto astral. "Amo a nossa amizade, que já perdura há anos, e tenho certeza de que a Aurora será muito realizada com essa mãezona", elogia.

Até Luana Piovani, ex-mulher de Scooby e mãe dos seus três, já elogiou Cintia publicamente em inúmeras ocasiões nas redes sociais e declarou seu amor pela madrasta dos filhos. Antes de Aurora nascer, a atriz se ofereceu até para cuidar da bebê. "Amo Cintia e o amor que ela tem pelos meus miúdos", disse Luana em setembro do ano passado no Instagram.

No final do ano passado, a relação das duas ficou abalada em meio a briga de Luana com Scooby, que envolvia o pagamento da pensão das crianças. Luana mandou indiretas à modelo um dia depois do nascimento de Aurora pelo fato de ela ter ido dirigindo até a maternidade. A atriz também não deu trégua na briga com o ex-marido mesmo com a filha do casal internada. Ambos deixaram de seguir Luana nas redes sociais.

Coincidentemente, antes de assumir o relacionamento com Scooby, Cintia teve um relacionamento com outro ex de Luana, o empresário Rico Mansur. Com casamento marcado, a modelo e o noivo decidiram terminar o compromisso meses antes da data do enlace, pegando os amigos de surpresa -eles já tinham recebido um convite prévio para reservar a data.

A modelo também já viveu romances com os atores Caio Castro e João Vicente de Castro antes de assumir o relacionamento com o atual marido, em 2019. Durante a participação de Scooby no BBB 22, ele revelou que o casal oficializou o casamento durante a pandemia de Covid. A festa, que ocorreria em outubro de 2022, foi adiada para este ano por causa da chegada de Aurora.