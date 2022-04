Cinemas têm 7 estreias nesta semana, com destaque para novo filme de 'Downton Abbey'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso de "Downton Abbey" não parou com o fim da série, em 2016. Tampouco o fim chegou com o longa-metragem lançado em 2019. A franquia britânica segue rendendo milhões de dólares e estreia agora um segundo longa, "Uma Nova Era". Dessa vez, a aristocrática família Crawley se vê com uma inesperada propriedade no sul da França e, mesmo decadente, a família decide passar o verão nesses novos ares no final do anos 1920.

Ao mesmo tempo, o tal castelo deixado por uma marquês a Lady Violet Crawley está sendo usado como locação para um filme —e daí acompanhamos não só uma visão que rejeitava essa arte que aflorava, bem como a ascensão do cinema sonoro contra o cinema mudo. Isso tudo para mostrar que, no final das contas, o tempo é o verdadeiro vilão da história.

A semana ainda traz diversas novas estreias com alguns nomes de destaque. É o caso de "Paris, 13º Distrito", do premiado diretor Jacques Audiard, que retrata quatro jovens cujas vidas vão se confundir entre a amizade e o sexo numa jornada de descobertas. Também de "Jujutsu Kaisen 0", sobre as origens do anime de sucesso, uma das maiores bilheterias do cinema japonês recente.

Já "Como Matar a Besta" é o primeiro longa de Agustina San Martín, promessa do cinema argentino, que traz temas políticos sob o formato do gênero de suspense e horror ao acompanhar uma jovem de Buenos Aires que vai se encontrar com uma tia numa cidade fronteiriça com o Brasil —mas o local está sendo ameaçado por um suposto monstro.

Estreiam ainda os filmes ​"Um Diário Para Jordan", em que Michael B. Jordan faz um soldado que morre no Iraque e deixa um diário para seu filho pequeno, "Um Conto de Amor e Desejo", com Sami​ Outalbali de "Sex Education", e a comédia nacional "Incompatível", em que um sujeito vai fazer de tudo para acabar com a youtuber que ajudou a terminar seu namoro de seis anos.

Confira abaixo as estreias da semana.

Como Matar a Besta

Neste longa de estreia de Agustina San Martín, uma jovem de Buenos Aires vai para a casa de sua tia, numa cidade na fronteira com o Brasil, e sai à procura de seu irmão perdido. Na tentativa de reatar laços com sua família após a morte da mãe, a moça vai descobrir que o lugar não é tão pacato e que há um besta à solta, fazendo vítimas. Mas esse monstro pode ser bem diferente do que se imagina.

Argentina/Brasil/Chile, 2021. Direção: Agustina San Martín. Com: Ana Brun, Sabrina Grinschpun, João Miguel. 14 anos

Um Conto de Amor e Desejo

Neste drama, Sami Outalbali, ator conhecido pela série "Sex Education", faz um jovem francês de origem argelina em uma trama embedida em sensualidade. Ele vai para a universidade e conhece a jovem tunisiana Farah e também uma coletânea de literatura árabe erótica. A partir daí, os dois vão protagonizar uma história costurada pelo desejo.

França, 2021. Direção: Leyla Bouzid. Com: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu. 16 anos

​Um Diário Para Jordan: Memórias de Amor e Perda

Dirigido por Denzel Washington, a produção traz o ator Michael B. Jordan interpretando o militar Charles Monroe King, que foi chamado para lutar no Iraque e acabou morto na guerra. Ciente de que poderia não retornar, antes de partir para o conflito ele deixou escrito um diário destinado para seu filho pequeno, de como ele poderia crescer e viver bem, mesmo sem o pai presente.

EUA, 2021. Direção: Denzel Washington. Com: Michael B. Jordan ,Chanté Adams e Tamara Tunie. 14 anos

Downton Abbey: Uma Nova Era

Depois do sucesso da série e do primeiro longa, de 2019, um novo título da franquia britânica estreia nos cinemas, mais uma vez acompanhando uma família nobre, porém decadente. Desta vez, a história se passa em uma vila no sul da França, em que a família se depara com as celebridades e as fofocas da elite europeia do início do século 20, mas antes do quebra da Bolsa de Nova York, em 1929.

Reino Unido, 2022. Direção: Simon Curtis. Com: Hugh Bonneville, Michelle Dockery e Elizabeth McGovern. 12 anos

Incompatível

Tudo ia bem no namoro de Fábio e Taís. Ao menos é o que ele achava até pedi-la em casamento, mas ela sair chorando. O namoro de seis anos é encerrado porque a moça descobre que eles que são "incompatíveis", segundo as dicas de uma certa youtuber. Fábio descobre quem é essa conselheira virtual e tenta fazer de tudo para destruí-la. Como? Criando o seu próprio canal para desmentir as lorotas amorosas da rival.

Brasil, 2020. Direção: Johnny Araújo. Com: Giovanna Lancellotti, Nathalia Dill e Gabriel Louchard. 12 anos

Jujutsu Kaisen 0

O filme que já é uma das maiores bilheterias recentes no Japão e traz a história da famosa série de anime. Na história, acompanhamos um protagonista que é perseguido pelo fantasma de uma colega de infância que foi atropelada. Mas, para além de uma mera companhia, ela se transforma em um ser brutal e violento. Depois de anos preso por guerreiros espirituais, ele é levado para uma escola para dominar as forças espirituais, onde conhece novos perigos desse universo.

Japão, 2022. Direção: Sunghoo Park. Elenco: Megumi Ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu. 14 anos

Paris, 13º Distrito

O novo longa de Jacques Audiard, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes por "Dheepan: O Refúgio", se baseia em contos do quadrinista Adrian Tomine, nos quais amor e amizade se confundem na relação entre um rapaz e três moças que se vão se descobrir enquanto convivem em Paris.

França, 2021. Direção: Jacques Audiard. Com: Lucie Zhang, Makita Samba e Noémie Merlant. 14 anos