Cinco vezes que Palmirinha viralizou, de selinho em Mr. Catra a elogio de Cake Boos

Palmirinha deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos. Seu velório será nesta segunda-feira (8), no Cemitério do Morumby, das 9h às 17h, com abertura para o público entre 11h e 13h. O enterro receberá só amigos e familiares.

Outro encontro que ganhou o coração de espectadores e internautas foi com o ator Chris Pratt. O americano estava no Brasil para o lançamento de um dos filmes da franquia "Guardiões da Galáxia", em 2018, e recebeu brigadeiros —e elogios— da vovó.

Depois do encontro, Buddy postou uma foto com a cozinheira em seu Instragam e escreveu: "Hoje recebi a visita da Palmirinha. Que senhora sensacional".

Em 2015, ela se encontrou com Buddy Valastro, o Cake Boss, na Record, e não disfarçou a emoção de fã. Ainda deu ao confeiteiro um livro e um prato com docinhos.

O caso foi relembrado em sua participação no Programa do Jô, em 2010.

