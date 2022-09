Cinco celebridades se destacaram por antipatia do Rock in Rio, segundo F5

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mesmo sabendo que estão entrando na área VIP de um dos eventos mais midiáticos do mundo, o Rock in Rio, algumas celebridades brasileiras resolvem ficar emburradas exatamente naquele espaço, e durante o festival.

Sobra para os profissionais da imprensa, denunciados por um colete cor de laranja, de uso obrigatório. Os bichinhos apanharam. Patadas, respostas grosseiras, atitudes blasé e olhares de desprezo (Alô, Alanis Guillen!) foram distribuídos a torto e a direito na área onde os convidados estão para verem e ser vistos --faltou combinar com eles.

Confira abaixo a lista dos campeões de antipatia até o penúltimo dia de festival (e ainda contando).

1. JADE PICON

Influenciadora e ex-BBB, Jade Picon está prestes a estrear como atriz (sem registro profissional, diga-se de passagem) mas já se sente no direito de esnobar quem ousa tentar entrevistá-la. Quando não passa direto pelos jornalistas, finge que não ouve quando chamam seu nome, esconde-se no meio de um bolinho de amigos e chega a revirar os olhos com desprezo (na linguagem corporal, um claríssimo "Ai, que saco") quando é abordada. No quesito antipatia, DEZ! Nota dez! A grande campeã.

2. ALANIS GUILLEN

Outra iniciante na profissão, a intérprete de Juma Marruá em "Pantanal" (Globo) optou por sair pela tangente. Mesmo quando o assunto era a novela (o motivo de ela não ser mais uma anônima e estar ali), a atriz era escorregadia. Dava perdido, sem a menor cerimônia. "Vou ao banheiro, já volto". Quando retornou... "Peraí que eu vou ver o show". E ficou nessa a noite toda."

3. GABIGOL

Antes de bater boca com um torcedor de outro time que o provocou, o jogador do Flamengo deu um olé em um grupo de crianças que pediu para tirar uma foto ao seu lado. Traçou uma reta e partiu, rumo à área VIP do VIP, sem parar para falar com seu ninguém. "Meu filho tá chorando aqui", berrou uma mulher, abraçada a uma criança. Não adiantou. Gabigol nem olhou para os fãs mirins que ficaram em seu caminho --na verdade, quase passou por cima delas. Um assombro.

4. FÁBIO ASSUNÇÃO

Um azedume. Dos poucos a circular cercado de seguranças, não falou com ninguém, não deu entrevistas, não posou para fotos. Foi uma sucessão de "nãos" que sepultaram, pelo menos por enquanto, a fama de gente boa que ele tinha.

5. BRUNO MONTALEONE

Bruno Montaleone não lidou muito bem com os muitos olhares que gerou o figurino escolhido por ele para a quinta noite do festival. Irritado com os comentários e a curiosidade despertada pela calça de cintura baixíssima e pelo cropped que deixava a barriga à mostra, ele se isolou em um canto da varanda do espaço VIP onde estava. "Estou fazendo um post. Vou perder a inspiração", respondeu ao ser questionado pela décima vez sobre o visual.