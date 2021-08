Christina Applegate diz ter sido diagnosticada com esclerose múltipla

Sucesso na série "A Diarista", que foi ao ar entre 2004 e 2007, Rodrigues foi diagnosticada no ano 2000 com esclerose múltipla, doença que ataca o sistema nervoso central e pode prejudicar a visão, a coordenação motora e a fala.

"Agora vou voltar para minha casa, para minha filha, porque estou morrendo de saudade. E para minha reabilitação, porque estou me esforçando muito para me recuperar das sequelas da esclerose múltipla", afirmou Rodrigues nesta terça-feira.

Em 2008, a atriz foi diagnosticada com câncer de mama. Para o tratamento, ela precisou realizar uma mastectomia dupla para remover as duas mamas. Na série "Disque Amiga para Matar" ela aborda mais o tema da doença.

Applegate ficou conhecida por estar em produções como "Disque Amiga para Matar" (Netflix, 2019), "Perfeita É a Mãe" (2016), "Tudo para Ficar Com Ele" (2002) e "Férias Frustradas" (2015). A artista também participou do seriado "Friends" (1994 - 2004).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Christina Applegate, 49, revelou em uma publicação feita em seu Twitter que foi diagnosticada com esclerose múltipla. "Oi amigos. Há alguns meses, fui diagnosticada com esclerose múltipla. Foi uma jornada estranha", começou ela no tuíte compartilhado nesta terça-feira (10).

