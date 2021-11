Christian Bale ficou enciumado quando Ben Affleck assumiu papel de Batman

Recentemente foi confirmado que Bale passará de mocinho a vilão. A Marvel anunciou durante o Dia dos Investidores da Disney que o ator será Gorr, o Carniceiro dos Deuses, antagonista de "Thor: Love and Thunder", quarto longa protagonizado pelo Deus do Trovão. O filme deve chegar aos cinemas em maio de 2022.

Bale, porém, percebeu que não estava pronto para isso quando finalmente viu que Affleck viveria o personagem. "Eu simplesmente parei e olhei para o nada por meia hora", disse o ator à Empire, de acordo com o Cheat Sheet. "O fato de estar com ciúmes de outra pessoa vivendo Batman ... acho que já deveria ter superado", ponderou.

