Chris Rock repreende fã em show por xingamento a Will Smith

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Chris Rock, 57, repreendeu um xingamento ao ator Will Smith, 53, durante seu show de comédia stand-up, realizado na noite desta quinta-feira (31), na casa de shows The Wilbur, localizada em Boston, nos Estados Unidos.

O show foi o segundo de Rock desde o incidente na noite do Oscar, no último domingo (27). Na ocasião, o humorista fez uma piada sobre o fato de Jada Pinkett, 50, esposa de Will, não ter cabelos. A atriz sofre de alopecia, e, após a fala, Will se levantou e deu um tapa no rosto do comediante.

A bronca foi noticiada pelo site internacional People. "Vá se ferrar Will Smith", gritou um espectador. Em seguida, Rock interrompeu seu número e repetiu no microfone: "Não, não, não, não, não". O jornal Daily Mail ainda relata que a apresentação foi interrompida mais de uma vez com xingamentos.

O portal de notícias diz que outro espectador ainda brigou com os seguranças por se recusar a utilizar máscara dentro do estabelecimento, acabando expulso do local e preso. Em seu primeiro show após o Oscar 2022, Rock disse que "ainda está processando" o incidente.

"Como foi o seu final de semana?" Rock perguntou na noite de quarta-feira (30) a uma multidão lotada no Wilbur Theatre de Boston. Ele deixou claro desde o início que não planejava abordar o incidente do Oscar em detalhes.

"Ainda estou processando o que aconteceu, então em algum momento vou falar sobre essa m.", disse Rock à multidão. "Vai ser sério. Vai ser engraçado, mas agora vou contar algumas piadas." Rock foi aplaudido de pé pelo público de Boston.

"Se vocês vieram aqui por conta disso... Eu tinha escrito um show inteiro antes desse fim de semana", disse o comediante, pausadamente e com os olhos marejados. Talvez a maior revelação de Rock tenha sido seu plano de fazer uma vasectomia na próxima semana.