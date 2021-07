Chris Pratt anuncia recorde de 'A Guerra do Amanhã' e agradece fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Pratt, 42, publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que o filme "A Guerra do Amanhã" quebrou o recorde de audiência da Amazon Prime Video nas primeiras 48 horas de lançamento. O ator agradeceu aos fãs pela conquista.

"Obrigado a todos que assistiram a 'A Guerra do Amanhã' no final de semana", disse. "As primeiras 48 horas de audiência no Prime Video quebraram todos os recordes. Filme número um nos streamings ao redor do mundo! E não poderíamos ter feito isso sem cada um de vocês. Obrigado a todos por se juntarem a nós nesta aventura!"

No filme, Pratt dá vida a Dan Forester, um veterano de guerra que, durante uma partida de futebol (que o Brasil está vencendo), é surpreendido por um grupo de viajantes do tempo que surgem no meio do campo. Elas são viajantes do tempo e vieram para anunciar que, em 2051, a humanidade vai perder uma guerra contra uma raça alienígena.

A única esperança de sobrevivência é levar soldados e civis do presente para se juntarem à luta no futuro. Eles precisam que os habitantes do presente se alistem no Exército global montado pelas nações do futuro para ajudar a vencer a disputa --o que inclui lutar na mesma frente que seus filhos, sobrinhos e netos.

O personagem escolhe viajar no tempo para garantir um futuro para sua filha, mas a jornada também vai ajudar com que ele faça as pazes com o passado turbulento que tem com o pai. "É difícil achar esse tipo de emoção num filme de ação ou aventura", declarou o ator em entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo.