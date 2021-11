Chris Daughtry fala pela primeira vez sobre a morte da enteada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Daughtry, 41, quebrou o silêncio neste sábado (13) e falou pela primeira vez sobre a perda de sua enteada Hannah Price, 25. Ela foi encontrada morta na sexta (12) em sua casa, em Nashville, nos Estados Unidos, mas as causas ainda são desconhecidas.

O ex-concorrente do "American Idol" compartilhou uma foto da enteada sorrindo para uma selfie no Instagram e escreveu um texto sobre sua perda. Ele falou que ainda está processando as últimas 24 horas.

"Estou absolutamente arrasado e com o coração partido ", escreveu Daughtry, antes de revelar outra perda em sua vida. "Recentemente, perdi minha mãe para o câncer, mas fui abençoado com a chance de dizer adeus e estava processando isso em particular."

O músico disse que não teve a mesma oportunidade de dizer tchau para a sua enteada. Ele agradeceu as "amáveis palavras de condolências" e disse que agora reservou um tempo para estar com a família para tentarem se curar "dessa perda devastadora".

"Hannah, eu te amo. Eu sinto sua falta. Eu gostaria de poder te abraçar. Isso dói tão profundamente", escreveu.

Hannah é filha do primeiro casamento de Deanna Daughtry, mulher do cantor. Sua mãe afirmou nas redes sociais que aguarda a autópsia que determinará "como Hannah sofreu os ferimentos que causaram sua morte".

O músico estava em Atlanta, onde faria uma apresentação, quando soube da morte. Hannah e seu irmão Griffin, 23, são filhos de Deanna de um relacionamento anterior. Chris e Deanna, que se conheceram no ano 2000, também compartilham os gêmeos Adalynn Rose e Noah James, 10.

Após a morte da jovem, a banda de Daughtry comunicou a suspensão da agenda no Instagram, onde afirmou que ainda não sabe se é um cancelamento ou adiamento dos shows. No comunicado, eles afirmam que a morte de Hannah foi repentina e que as investigações estão em curso.