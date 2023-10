Chris Brown é processado por suposta agressão a um homem em boate de Londres, diz site

Diaw "acabou no hospital com cortes na cabeça e ligamentos rompidos na perna", afirma a ação, que acrescenta que isso causou danos "permanentes" e "sofrimento emocional grave". O homem alega que a boate capturou a briga em câmeras de segurança.

De acordo com a ação, Brown teria agredido Diaw na cabeça com "golpes violentos" e o deixou inconsciente. Em seguida, Brown teria "continuado a pisotear impiedosamente" por "30 segundos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Brown, 34, está sendo processado por supostamente agredir um homem em uma boate de Londres, na Inglaterra. Em uma ação movida na quinta-feira (26) e obtida pelo site TMZ, um homem chamado Abe Diaw alega que o cantor o atingiu no rosto com uma garrafa de tequila Don Julio 1942 em fevereiro na balada Tape.

