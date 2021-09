Chico Felitti resgata travestis mafiosas que comandaram a prostituição em São Paulo

No que depender de Chico Felitti, colunista deste jornal, isso está prestes a mudar. Numa escrita marcada pela oralidade, Felitti narra a trajetória do trio no audiolivro "Rainhas da Noite", que chega na próxima quinta-feira, dia 29, ao catálogo da Storytel, um serviço de streaming dedicado a histórias em áudio.

Não é difícil, porém, que o leitor já tenha caminhado pelas mesmas ruas do centro de São Paulo onde elas comandavam a prostituição de travestis, entre as décadas de 1970 e 2000.

