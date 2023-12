Cezar nega ter se envolvido com Kally por jogo disse que eles se 'amaram muito'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black conversou com Shayan Haghbin sobre sua relação com Kally Fonseca em A Fazenda 2023 (RecordTV). O ex-BBB negou ter se envolvido por estratégia, e disse que estava ciente de que formar casal é algo arriscado.

"Levantaram várias vezes a minha relação com a Kally como se fosse jogo. Pelo amor de Deus! Eu já tinha visto o que aconteceu com pessoas que fizeram casal em outros realities e f*deu, perdeu o jogo. Eu sabia que iam acontecer as mesmas coisas: o erro de um, vira o erro dos dois. Você acaba vivendo para outra pessoa. Eu vivia pra Kally, e ela vivia pra mim aqui dentro", disse Black.

O fazendeiro também disse que não se arrependeu de ter amado Kally e que sabia que não seria bom para o jogo do reality, mas preferiu 'amar ela'.

Por fim, o participante da Fazenda 2023 e ex-BBB afirmou que eles se amaram muito e ele se perdeu no jogo porque queria proteger um ao outro.

"A gente se amou muito, cara. Eu me perdi no jogo, e ela também se perdeu porque a gente queria proteger um ao outro. E é ruim ouvir essas coisas e simplesmente achar que está tudo bem, 'é sua opinião'. Tem coisas que não são jogo, são coisas do nosso coração que machucam a gente", completou.