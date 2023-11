Cezar Black vence a prova de fogo e terá poder especial na roça em A Fazenda 15

No final, Black levou a melhor. Com a vitória, ele encaminhou os três rivais para a baia e indicou um quarto nome para a categoria: Lucas Souza.

Além do ex-BBB, apenas três pessoas participaram da disputa: Shayan, Sander Mecca e WL Guimarães. Conforme explicado por Adriane Galisteu, os jogadores enfrentavam um circuito de corrida com várias etapas. No início, eles precisavam conduzir um carrinho manual e, em seguida, acertar bolas em uma cesta, pegar bandeiras e completar uma volta.

