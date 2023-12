Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL estão na roça em A Fazenda 15

André, Tonzão e WL se enfrentaram no desafio do dia. Os peões encararam uma prova com quatro etapas que exigia habilidade e agilidade. Na primeira, os competidores usaram a pontaria para conseguir abrir e retirar peças 3D de um depósito. Em seguida, eles tiveram que utilizar as peças para construir uma embalagem gigante da marca de um patrocinador do programa, em cima de uma base.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cezar Black, Radamés Furlan, Tonzão Chagas e WL Guimarães estão na roça e disputam a permanência na primeira eliminação dupla em A Fazenda 15. Os dois menos votados pelo público para continuar na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão deixam a competição nesta quinta-feira (14). André Gonçalves venceu a prova do fazendeiro e se salvou da 12ª berlinda da atração rural da Record.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.