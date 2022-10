Cesar Tralli homenageia a mãe, morta em acidente aéreo; 'amor eterno', diz

Tralli ainda mandou um recado para a mãe. "Aproveite muito mãe seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos. Que eu seguirei daqui aplaudindo vocês", escreveu. "Gratidão eterna. Amor eterno."

"Uma mulher que não tinha medo de pedir ajuda", disse. "E que sempre carregava cestas básicas no porta malas do carro para ajudar alguém no meio da rua."

Na sequência, ele passou a registrar a história de Edna. "[Foi] uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo)", contou. "Uma mulher que --na infância e juventude-- cortou cana de açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista."

O apresentador do Jornal Hoje (Globo) agradeceu o apoio que vem recebendo dos fãs. "Muito obrigado pelas milhares de mensagens que me confortam tanto", escreveu nas redes sociais. "E que chegam de todos os cantos."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.