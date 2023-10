Celso Vecchione, fundador da banda de rock Made In Brazil, morre aos 74 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celso Vecchione era conhecido pela composição de arranjos e solos icônicos feitos em sua Gibson Les Paul dourada. O músico, com seu irmão Oswaldo Vecchione, fundou em 1967, uma das mais tradicionais do cenário rock da capital paulista, a Made In Brazil. O guitarrista de 74 anos morreu neste sábado (21) vítima de um mal súbito.

"Tímido e cerebral", como é definido pelos parceiros de grupo, Celso era o verdadeiro maestro da banda. "O Brasil perdeu um grande músico e eu o melhor irmão que poderia ter", disse Oswaldo, com quem dividiu os palcos por 56 anos.

Celso foi diagnosticado com esclerose múltipla no final dos anos 1970. A doença neurológica, crônica e autoimune, faz com que as células de defesa do organismo ataquem o próprio sistema nervoso central. O músico fazia tratamento com medicamentos.

"Ele conviveu com essa condição a vida inteira de uma forma meio que milagrosa, porque é uma doença severa", conta Guilherme Ziggy Mendonça, guitarrista da banda há 11 anos.

Mesmo convivendo com esclerose múltipla por tanto tempo, o que abateu mesmo Celso, foi a morte da irmã, Lourdes Telma Vecchione, no meio da pandemia, em 2021. "Ele morava com a nossa irmã caçula e, quando ela faleceu, foi muito duro para ele", diz Oswaldo. "Celso ficou morando sozinho na nossa casa na Pompeia. Ele começou a sofrer dessas coisas de solidão e depressão".

Ainda assim, Celso não se afastou da música. "Ele estava sempre com a gente, mesmo quando se sentia fraco. O negócio dele era tocar guitarra", diz Ziggy.

Sempre liderada pelos irmãos Vecchione, a Made in Brazil já passou por inúmeras formações oficiais. Segundo dados do Guiness World, o livro dos recordes, foram, ao todo, 203. A banda, inclusive, já contou com a participação de 126 músicos diferentes.

Até a morte de Celso, a banda era formada por ele na guitarra, Oswaldo Vecchione (voz e gaita); Rick Vecchione, filho de Oswaldo (bateria), Guilherme Ziggy (guitarra e violão), Solange Blessa (backing vocal), Rubens Nardo (voz) e Ivani Janes Venâncio (voz). Octavio Lopes Bangle (saxofone) e Marcelo Frisoni (baixo) complementam a parte instrumental auxiliar nos shows.

Com 15 álbuns, sendo oito de estúdio e sete ao vivo, o Made in Brazil começou a ganhar destaque na história do rock em 1974, quando lançou seu primeiro disco, o homônimo Made in Brazil. Conhecido como "CD da banana" (referência à imagem da capa), o trabalho apresenta o primeiro grande hit do grupo: "Anjo da Guarda".

A banda deve lançar em novembro o documentário "Uma Banda - Made In Brazil" sobre sua história, gravado durante oito anos com direção do cineasta Aguirre Cordeiro.