Céline Dion faz rara aparição em meio a diagnóstico de doença neurológica

A foto de Céline Dion pode ser vista no seguinte link do Instagram: https://www.instagram.com/p/CzEQuVJMgQ3/.

A condição de Céline também é chamada no Brasil de síndrome da pessoa rígida e pode afetar tanto o sistema nervoso central quanto provocar contrações nos músculos do tronco e dos membros superiores e inferiores.

Esta foi uma das raras aparições de Céline em imagens, após ter sido diagnosticada com uma doença neurológica rara chamada síndrome de Stiff-Person, em dezembro do ano passado. A vice-presidente de comunicações dos Canadiens compartilhou fotos ao lado de Céline no Instagram com o braço da cantora ao redor dela.

