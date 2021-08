Celebridades parabenizam Marcos Mion por contrato com a Globo

Os atores Selton Mello, Fábio Porchat, Marcelo Serrado e Mariana Rios estão entre as celebridades que parabenizaram o apresentador no Instagram. No Twitter, o youtuber Felipe Castanhari e o ator Marcos Coelho, o Mionzinho, celebraram a conquista do colega de trabalho. Até mesmo Boninho usou as redes para parabenizar Mion.

Mion chegou a ser cotado para apresentar a nova temporada de No Limite, que teve Paula Amorim como campeã, mas ele ainda estava sob contrato com a Record à época. O comando da atração ficou a cargo de André Marques.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou a contratação de Marcos Mion, 41, nesta sexta-feira (6). Em comunicado oficial, a emissora informou que o apresentador comandará o Caldeirão a partir do dia 4 de setembro até o fim de 2021 e também estará a frente de um reality show inédito no canal por assinatura Multishow.

