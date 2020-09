CCXP Worlds: A Journey of Hope terá 90% do conteúdo gratuito e mapa navegável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CCXP (Comic Con Experience) anunciou novidades nesta terça-feira (8) sobre a sétima edição do evento que acontecerá virtualmente nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. O festival será realizado através de um mapa navegável e assim, cada pessoa poderá escolher por onde transitar nos ambientes digitais.

Com 90% do conteúdo gratuito, o público da CCXP Worlds: A Journey of Hope também terá a opção de adquirir pacotes especiais que dão acessos exclusivos, incluindo produtos físicos e a credencial colecionável. São eles: o Digital Experience, Home Experience e Epic Experience.

O primeiro deles, Digital Experience, custa R$ 35 e dá acesso à plataforma CCXP World com interações e funcionalidades exclusivas, como workshops e masterlacesses, e também a pré-venda da CCXP 21. O Home Experience tem o valor de R$ 56 (com frete de R$ 21) e o seu diferencial é o home kit, que inclui cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds.

Já o Epic Experience custa R$ 471 (com o adicional de R$ 21 de frete) e além de todas as funcionalidades dos demais pacotes, ele possui o epic kit com produtos oficiais da CCXP World como moletom, camiseta, boné, pôster, etc, e também um valor especial em ingressos da pré-venda CCXP 21.

As principais áreas já conhecidas do evento, como o auditório Thunder, Artists' Alley, Game Arena, Creators and Cosplay Universe, entre outras, também terão suas versões online dentro da plataforma navegável do CCXP Worlds.

Os fãs do universo geek poderão conhecer famosos e celebridades internacionais, já que o evento será de escala global. O famoso Meet e Great dará oportunidade de uma experiência virtual e será cobrado separadamente dos pacotes -até mesmo quem optar pelo conteúdo gratuito poderá adquirir a experiência.

Segundo o CEO da CCXP, Pierre Mantovani, o evento deste ano foi idealizado pensando na versatilidade acessibilidade para diferentes públicos. "Em um ano tão difícil como o de 2020, é uma alegria poder contribuir para essa collective joy em uma escala global, levando a experiência épica da CCXP para casas de fãs da cultura pop de todo o planeta", diz ele.

Até o momento, as únicas partições confirmadas no evento são as dos artistas dos quadrinhos. Entre eles estão Emil Ferris, a quadrinista mais premiada de 2018 e autora de "Minha Coisa Favorita é Monstro", e Dave Gibbons, autor do clássico "Watchmen". Scott Snyder, Kevin Eastman, Marcelo D'Salete, entre outros, também estão na lista.

De acordo com a organização do evento, não haverá mudança de lote dos pacotes e os valores permanecerão os mesmos até dezembro. Aos poucos, novas áreas serão desbloqueadas e novos anúncios serão feitos.

Em 2019, a CCXP no Brasil atingiu sua capacidade máxima pela primeira vez desde a sua estreia no país, em 2014. Ao todo, 280 mil ingressos foram vendidos para ocupar o espaço da São Paulo Expo. Além do sucesso entre o público, a CCXP 2019 recebeu nomes importantes da indústria geek, entre eles o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e os atores Gald Gadot, Ryan Reynolds, Margot Robbie, Daisy Ridley, Lana Parrilla.

As vendas dos ingressos da CCXP Worlds: A Journey of Hope começam a partir do dia 15 de setembro pelo site da CCXP.