CCXP: Amazon Prime Video anuncia 2ª temporada de 'Star Trek: Picard'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon Prime Video contou com a ajuda de estrelas do cinema para apresentar neste domingo (5) no CCXP World 21 as estreias na plataforma. As séries "A Roda do Tempo", "The Boys", "Reacher" e "Star Trek: Picard" foram as principais atrações do painel.

O ator canadense William Shatner, que interpretou o capitão Kirk de "Star Trek", foi um dos entrevistados do painel. Ele falou sobre sua experiência na vida real no espaço após uma viagem, encabeçada pelo bilionário Jeff Bezos.

A viagem espacial ganhará um documentário, "Shatner in Space", exclusivo da Amazon Prime. "Na época [de Star Trek] não imaginava há 50 anos que [um dia] estaríamos vendo imagens [de uma viagem ao espaço]", disse.

"STAR TREK: PICARD"

Os atores Sir Patrick Stewart, John de Lancie e Michelle Hurd participaram do painel da Amazon Prime Video, que anunciou o lançamento para 2022 de uma nova temporada da série "Star Trek: Picard".

Stewart volta ao papel icônico do capitão Jean-Luc Picard, que viveu durante sete temporadas em "Jornada nas Estrelas: Nova Geração". Ele revelou que não queria voltar para a franquia, mas mudou de ideia após conversar com os produtores da série. "Depois de ler [o roteiro], eu conversei de novo, e foi aí que concordei."

"A RODA DO TEMPO"

As estrelas Rosamund Pike e Álvaro Morte participaram do painel sobre a série "A Roda do Tempo", que estreou em novembro na plataforma. Eles falaram do sucesso da série e anunciaram que será gravada a segunda temporada.

"Os fãs de ' Roda de Fogo' se tornaram grandes aliados e agora temos uma família ao nosso lado. De repente, [a série] se torna parte da cultura", diz Rosamund.

Morte disse que aumenta em todo o mundo o número de fãs da série e a também responsabilidade do elenco e produção. "Estou muito animado com a reação das pessoas com a série."

"REACHER"

O escritor Lee Child, autor do best-seller "Jack Reacher", e o ator Alan Ritchson anunciaram o lançamento em 2022 da série "Reacher". A história gira em torno do personagem Jack Reacher, um investigador veterano da polícia militar, que entra para a vida civil.

Ritchson, que faz o protagonista na série, disse que começou a maratonar novamente os livros que inspiraram a série e se apaixonou pelo papel. "Ele é diferente de tudo que já fiz."

Child contou que muitos atoresse interessaram pelo papel, mas quando viu o teste de Ritchson teve certeza que ele era o ator certo para o papel. "Foi muito melhor do que esperava [para viver o personagem]", disse.

"THE BOYS: DIABOLICAL"

A Amazon Prime encerrou o painel com o ator Karl Urban, o Billy Butcher de "The Boys", anunciando que a série ganhará uma série animada chamada "The Boys:Diabolical". Não há previsão de estreia.