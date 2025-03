CCSP exibe 'A Substância' grátis e ao ar livre neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (8), o Centro Cultural São Paulo sedia uma sessão grátis e ao ar livre do filme "A Substância". A exibição começa às 19h, no Jardim Suspenso do espaço. Para assistir, é preciso retirar o ingresso com uma hora de antecedência.

Os tíquetes serão distribuídos por ordem de chegada, com limite de 200 pessoas na sessão. Haverá uma nova exibição grátis do longa na quarta (12), também no CCSP.

"A Substância" é um thriller que recebeu cinco indicações ao Oscar e venceu na categoria de melhor cabelo e maquiagem.

Na trama, Demi Moore interpreta uma mulher que é demitida de um programa de TV ao ser considerada velha demais. Ela recorre então a uma substância milagrosa para rejuvenescer. Sua versão madura precisa dividir o corpo com a jovem, o que faz com que ela perca o controle de sua vida.

A exibição grátis é uma iniciativa do Circuito Spcine junto ao CCSP e faz parte da mostra "Coralie Fargeat, Corpo a Corpo", que homenageia a diretora do longa.

O projeto se estende até 23 de março e apresenta filmes de Coralie Fargeat como "Vingança" e curta-metragens.

A programação exibe também um conjunto de obras que ela utilizou como referência para sua produção cinematográfica, "Réquiem Para um Sonho", de Darren Aronofsky, e "Beleza Americana", de Sam Mendes. A lista completa de sessões está disponível em centrocultural.sp.gov.br/coralie-fargeat-corpo-a-corpo/.